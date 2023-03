Os crimes cibernéticos podem ter várias formas, mas têm um objetivo em comum: fazê-lo fornecer voluntariamente dados privados, fazer transferências ou instalar malware (software malicioso, criado intencionalmente para causar danos) no sistema, com a finalidade de roubar informações confidenciais ou o seu dinheiro. As técnicas estão cada vez mais refinadas. Hoje, os e-mails fraudulentos raramente começam com “saudações do Príncipe” e é cada vez mais difícil distinguir uma mensagem falsa de uma verdadeira. Para ajudar, reunimos um conjunto de dicas para saber reconhecer uma ameaça digital quando esta aparece.